COUPE DU MONDE - SÉNÉGAL : SADIO MANÉ OFFICIELLEMENT FORFAIT - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport COUPE DU MONDE - SÉNÉGAL : SADIO MANÉ OFFICIELLEMENT FORFAIT Publié le jeudi 17 novembre 2022 | eurosport.fr

© Autre presse par DR

Décès de Joseph Koto : l’hommage très émouvant de Sadio Mané à son ancien coach

Tweet

COUPE DU MONDE - On ne le verra finalement pas briller au Qatar. Alors qu'il avait été initialement sélectionné par Aliou Cissé en dépit d'une blessure à un genou contractée avec le Bayern Munich, Sadio Mané a dû déclarer forfait pour le Mondial, comme cela a été officialisé ce jeudi soir. L'attaquant des Lions de la Téranga devra d'ailleurs se faire opérer.

Cette fois, c'est vraiment fini. Même le dernier espoir de voir Sadio Mané au Mondial vient de s'envoler. "Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde", a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, lors d'un point presse.