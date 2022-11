Coupe du monde FIFA Qatar 2022 : Le Ghana avec et toujours les frères Ayew à suivre sur NCI - adakar.com

Coupe du monde FIFA Qatar 2022 : Le Ghana avec et toujours les frères Ayew à suivre sur NCI

Le Ghana à la coupe du monde FIFA Qatar 2022, c’est avec et toujours, les frères Ayew, André et Jordan, mais aussi, Thomas Partey de Arsenal et Mohamed Kadusu de l’Ajax d’Amsterdam. A suivre sur NCI.



La dernière des Ayew



Les frères Ayew, André et Jordan, les enfants de Abedi Pelé, star de l'équipe ghanéenne des années 90, porteront encore les espoirs des Black Stars au Qatar. L'aîné, André est arrivé dans la sélection en 2007. Il avait 18 ans. Il était présent au mondial 2010 en Afrique du Sud et au mondial 2014 au Brésil. Le milieu de terrain de 33 ans va participer à sa troisième phase finale de la coupe du monde. Il évolue aujourd'hui au Qatar, dans l'équipe de Al Saad Sports club à Doha, en ligue 1.