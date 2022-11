UMOA: signature d’un accord de don pour appuyer le développement du marché financier régional - adakar.com

UMOA: signature d'un accord de don pour appuyer le développement du marché financier régional Publié le jeudi 17 novembre 2022

© Autre presse par DR

La Banque africaine de développement (BAD)

La Banque africaine de développement ( BAD) et l’Autorité des marchés publics de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) ont signé, le 14 novembre 2022, à Abidjan, un protocole d’accord de don d’un montant de 750 000 dollars américains, destiné à mettre en œuvre la deuxième phase du Projet d'appui au développement du marché financier régional (PADMAFIR 2). Le don provient du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés des capitaux, un fonds multi-donateurs, administré par la Banque africaine de développement.



Selon un communiqué de la BAD , ce don va permettre de poursuivre la modernisation du cadre réglementaire du marché financier régional afin d'accroître son attractivité, sa profondeur et sa compétitivité.







‘’ Après avoir financé la première phase du Projet d'appui au développement du marché financier régional, nous nous félicitons de ce partenariat avec l’Autorité des marchés financiers qui s’inscrit dans la durée et dans la continuité de nos interventions visant à soutenir le développement du marché financier régional et à augmenter sa contribution dans le financement des économies de l’Union’’, s’est satisfait Ahmed Attout, le chef de la Division du développement des marchés de capitaux du Groupe de la Banque africaine de développement.







Quant au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, Ripert Bossoukpé, il a indiqué que ‘’ce nouvel accompagnement traduit la solidité des relations entre la Banque africaine de développement et l’Autorité des marchés financiers’’.



Il a ajouté que cet accord renforce l’attachement des deux institutions à partager une vision commune du développement du marché financier régional pour le rendre plus attractif et sécurisé. Selon lui, cet appui va permettre de poursuivre les chantiers mis en œuvre dans le cadre de l’exécution de la première phase du projet, notamment, la modernisation de la régulation du marché.







Cette seconde phase du Projet d'appui au développement du marché financier régional, a conclu le communiqué, va permettre à l’Autorité des marchés financiers d'élaborer un code du marché financier pour la région.







L.Barro