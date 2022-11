Début des premières manœuvres militaires algéro-russes en territoire algérien - adakar.com

Début des premières manœuvres militaires algéro-russes en territoire algérien Publié le jeudi 17 novembre 2022 | RFI

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (à gauche) et son homologue algérien Ramtane Lamamra, à Alger le 10 mai 2022

Pour la première fois, des manœuvres militaires algéro-russes se déroulent en territoire algérien, dans le sud du pays. Ces manœuvres, qui viennent de débuter, ont pour objectif la lutte contre les groupes terroristes en zones sahariennes.



« Bouclier du désert 2022 » est le nom donné aux premières manœuvres militaires conjointes algéro-russes sur le sol algérien.



Elles se déroulent jusqu'au 28 novembre au terrain d'entraînement de Hammaguir, à Béchar, dans le sud-ouest de l'Algérie, une région frontalière du Maroc.



Ces exercices des forces armées terrestres rassemblent près de 200 soldats algériens et russes et ont pour objectif la recherche, la détection et la destruction des groupes armés illégaux en territoires sahariens ouverts, avec l'utilisation de drones et de blindés en appui.