Procès du 28-Septembre en Guinée: l'ex-ministre de la Santé en difficulté face à l'accusation Publié le jeudi 17 novembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Des accusés du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée devant leurs juges, le 28 septembre 2022.

En Guinée, nous sommes au 20e jour des audiences dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry après la répression d'un meeting de l'opposition, faisant au moins 157 morts et plus de 100 femmes violées. L’ancien ministre de la Santé et de l’hygiène publique, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était pendant ces trois derniers jours face à l’accusation.



Avec notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah



Personnage clef de la galaxie Moussa Dadis Camara à l'époque, Abdoulaye Chérif Diaby, l’ancien ministre de la Santé au moment des faits, nie toute responsabilité dans le massacre du 28-Septembre. À la barre, il a été par moment mis en difficulté par le parquet et les avocats des parties civiles.



Son avocat, Me Bomby Mara, lui est confiant. « Son comportement, c’est un comportement responsable qui dénote l’existence d’une personne innocente, c’est aussi un comportement qui justifie véritablement en lui une vérité, par ce qu’il est serein, il est objectif, il est cohérent ».