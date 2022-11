CAN Handball 2022 : Le Sénégal élimine l’Égypte et se qualifie en demi-finale et au mondial ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Handball 2022 : Le Sénégal élimine l’Égypte et se qualifie en demi-finale et au mondial ! Publié le jeudi 17 novembre 2022 | wiwsport.com

© Autre presse par DR

L`équipe nationale féminine de handball se qualifie pour la demi-finale de la CAN

Tweet

Le Sénégal a rempli son objectif initial affiché. Les lionnes ont battu l’Égypte en quart de finale et se qualifient pour les demi-finales de la CAN Handball. Elles ont décroché dans la foulée leur billet pour le mondial (19-21).



Cueillies à froid par la sélection égyptienne, les lionnes du Sénégal qui ont tardé à démarrer le moteur ont été menées de (0-4). Ce n’est qu’au second rond qu’elles réussissent à débloquer leur compteur. D’abord Aminata Sankhare, puis Hawa Ndiaye (deux buts) avant que Koumba Cissé égalise pour les siennes (4-4). Les supporters enflamment les tribunes de Dakar Arena, sur l’aire de jeu, les Lionnes s’imposent et devancent leur adversaires (4-6). Toubissa enregistre enfin ses premiers arrêts dans cette rencontre et parvient à maintenir l’écart. Les joueuses de Yacine Messaoudi dominent les duels, en face les égyptiennes ne parviennent pas à réduire le handicap de deux buts. Le Sénégal regagne les vestiaires avec un avantage de deux buts (7-9).