Sénéga l: Consommer devient de plus en plus cher

Le marché dakarois

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% en septembre 2022, selon la Direction de la prévision des études économiques (DPEE).



«Ce renchérissement est imputable aux produits alimentaires et boissons non alcoolisées, notamment les légumes frais en fruits ou racine (+3,7%), les céréales non transformées (+2,3%) et l’huile (+1,4%) », explique la DPEE dans son point mensuel de conjoncture de septembre, relayé par les médias locaux.



En glissement annuel, le niveau général des prix à la consommation « s’est accru de 11,9%, en liaison avec la hausse des prix des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+18,2%), du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (+4,5%), des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (+4,7%) et des restaurants et hôtels (+7,4%), dans une moindre mesure ».