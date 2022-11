Sénégal : le message plein de classe de van Dijk après la blessure de Mané - adakar.com

Sadio Mané

Virgil Van Dijk est revenu sur la blessure de son ex-coéquipier Sadio Mané alors que les Pays-Bas et le Sénégal se retrouvent dans la même poule au Qatar.



Les deux hommes espéraient sans doute se retrouver. Après avoir tout gagné sous les mêmes couleurs à Liverpool, Virgil Van Dijk et Sadio Mané pouvaient se retrouver pour leur premier match de la Coupe du monde au Qatar. Le 21 novembre, les Pays-Bas et le Sénégal s’affrontent en phase de poule. Pour autant, l’ailier ne pourra pas se mesurer à son ancien partenaire. Blessé juste avant le début de la compétition, le nouveau joueur du Bayern Munich est assuré de manquer au moins le premier match. Interrogé à ce sujet-là par Goal, Virgil Van Dijk a envoyé un beau message à Sadio Mané.