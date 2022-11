Sénégal : le PIB par habitant dépasse de 93 % celui du Rwanda - adakar.com

Sénégal : le PIB par habitant dépasse de 93 % celui du Rwanda
Publié le jeudi 17 novembre 2022 | financialafrik.com

© Présidence par PMD

Un Banquet pour des élites culturelles d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 24 février 2022 - Le président de la République Macky Sall et son homologue rwandais, Paul Kagamé, ont eu des échanges avec des artistes et hommes de culture africains dans le cadre d`un banquet organisé en leur honneur. Tweet

Avec un PIB par habitant de 1 606 dollars début 2022, le Sénégal, pays du train le plus rapide d’Afrique subsaharienne, affiche désormais un niveau de richesse par habitant près de deux fois supérieur à celui du Rwanda, parfois surnommé le « Singapour africain ». Le dynamisme sénégalais s’accompagne d’une modernisation rapide du pays, qui maîtrise dans le même temps sa dépendance aux aides publiques étrangères au développement, et démontre, par ailleurs, que progrès et démocratie ne sont pas incompatibles.



Selon les dernières données publiées par la banque mondiale, le PIB par habitant du Sénégal s’établissait à 1 606 dollars début 2022, contre seulement 834 dollars pour le Rwanda, qui affiche ainsi un des niveaux les plus faibles du continent, où il se classe à la 38e position. L’écart ne s’est donc guère réduit au cours de la dernière période quinquennale 2017-2021, et a même légèrement augmenté puisque les deux pays affichaient, respectivement, un PIB par habitant de 1 267 dollars et 745 dollars fin 2016.