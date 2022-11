Sénégal: rassemblement à Dakar pour demander la libération de Pape Alé Niang - adakar.com

Au Sénégal, les associations de presse maintiennent la pression pour demander la libération de Pape Alé Niang. Ce journaliste, directeur du média en ligne « Dakar Matin » a été arrêté le 6 novembre, puis incarcéré. Il est notamment accusé de « diffusion d’informations militaires non autorisées » et « diffusion de fausses nouvelles ». Un rassemblement était organisé ce mercredi 16 novembre, à la Maison de la presse, à Dakar. Reportage.



Chemise blanche et foulard rouge autour du cou, Ouleymatou Diallo journaliste à Ouest-Tv a respecté le code vestimentaire. Elle est là pour une question de « principe » :



« Le fait que l'on soit là aujourd'hui, c'est un combat de principe. On devrait tous se mobiliser pour dire non à l'intimidation. Aujourd'hui c'est lui, demain cela pourrait être quelqu'un d'autre ».