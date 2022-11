Médina : Les précisions du Sous-préfet de Dakar-Plateau après l’effondrement d’une dalle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Médina : Les précisions du Sous-préfet de Dakar-Plateau après l’effondrement d’une dalle Publié le jeudi 17 novembre 2022 | senegal7.com

© Autre presse par DR

Effondrement d’un immeuble à Rebeuss : Un bébé de 18 mois sorti vivant des décombres

Tweet

La dalle d’un immeuble s’est effondrée dans la nuit du lundi au mardi vers les coups de 2 heures, à la rue 37 X 18 de la Médina, rapporte L’Obs dans sa parution de ce mercredi 16 novembre.



Il y a eu plus de peur que de mal. Les sapeurs-pompiers ont fait la reconnaissance. Ils ont fouillé tout le bâtiment, mais il n’y a aucune personne, aucune perte en vie humaine.



Précisions du Sous-préfet



Selon le Sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, la bâtiment va être démoli par la mairie, en rapport avec la famille. « On a pris un acte de péril d’évacuation tout de suite pour évacuer toutes les personnes occupant cette maison et nous allons procéder tout de suite à la démolition de ce bâtiment, pour éviter que les gens reviennent. Donc, par rapport à la rumeur qui a circulé faisant état de quelqu’un qui est resté à l’intérieur du bâtiment après l’effondrement de la dalle , je dis que cette information est erronée. Les pompiers ont fait leur travail, ils ont fouillé partout, méme pas un oiseau n’a été trouvé sous les décombres« , a-t-il ajouté.



Birama Thior