Dakar Bitcoin Days : Les préparatifs du hackathon se poursuivent… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dakar Bitcoin Days : Les préparatifs du hackathon se poursuivent… Publié le jeudi 17 novembre 2022 | cointribune.com

© Autre presse par Dr

Le forum Dakar Bitcoin Days

Tweet

Le forum Dakar Bitcoin Days, prévu les 2 et 3 décembre prochains dans la capitale sénégalaise, approche. Cointribune en est partenaire. En parallèle, le hackathon qui se déroulera aux mêmes dates fait lui aussi l’objet de préparatifs assidus de la part de l’équipe organisatrice.



Le constat fait par Mouhamadou Kouta, l’initiateur du forum Dakar Bitcoin Days, est le suivant : de plus en plus de capitaux rentrent dans des projets liés au bitcoin (BTC), avec de plus en plus de demande dans tout l’écosystème. Toutefois, on constate peu de retombées en Afrique, où l’on trouve beaucoup de consultants et d’influenceurs, mais peu de développeurs spécialisés bitcoin.

C’est pourquoi l’idée d’organiser un hackathon en marge du forum s’est rapidement imposée. Avec 4 thématiques prévues (inclusion financière, accès au financement, sécurisation des fonds, transferts d’argent), l’objectif est de contribuer à l’émergence d’un vivier de développeurs bitcoins au Sénégal.



Une session de formations préparatoires au hackathon

Mais pour que l’initiative soit réellement efficace, il ne faut pas perdre de vue que la grande majorité des participants prévus ne connait que très peu l’environnement Bitcoin. Qu’à cela ne tienne, l’organisation a prévu des formations pré-hackathons offertes aux participants inscrits. Pour ce faire, des formateurs anglophones et francophones se sont portés volontaires pour assurer des sessions de travail quasi quotidiennes avec les inscrits. Il y en a eu 133, la majorité issue d’étudiants informaticiens sénégalais. Mais on trouve aussi quelques ingénieurs déjà en poste dans de grandes sociétés sénégalaises.