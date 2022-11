Temps de jeu des Lions: Seyni Dieng - Sadio Mané - Ilimane Ndiaye, le trio de tête - adakar.com

Le manque de temps de jeu des Lions avait suscité pendant un moment de l’inquiétude chez les Sénégalais. Certains parmi les hommes d’Aliou Cissé n’avaient même pas la moindre minute de compétition dans les jambes. Mais depuis, la situation a évolué. ‘’EnQuête’’ passe au crible les minutes jouées par l’ensemble des 26 joueurs retenus par le sélectionneur national pour la Coupe du monde Qatar-2022.







La saison 2022-2023 a bien démarré pour certains joueurs sénégalais qui n’ont pas eu à se tourner les pouces. Au moment où un bon nombre de champions d’Afrique se faisaient du souci pour leur temps de jeu dans leurs clubs respectifs, d’autres, comme Seyni Dieng, Sadio Mané ou encore Ilimane Ndiaye en ont eu à volonté. Ces trois joueurs constituent le trio des Lions qui ont le plus de minutes disputées en club. Le portier des Queen Park Rangers (QPR) est en tête de ce classement, avec 1 980 minutes jouées en 22 matchs cette saison (22 titularisations), dont 21 en Championship et 1 en League Cup. Il est suivi par l’attaquant de Sheffield United, qui a joué 1 681 minutes en Championship en 21 rencontres (9 réalisations) pour 19 titularisations. La dernière marche du podium est occupée par Sadio Mané. La recrue phare du Bayern, cet été, a joué 1 620 minutes (11 buts inscrits) en 23 matchs joués (21 titularisations) dont 14 en Bundesliga (6 buts), 6 en Ligue des champions (3 buts), 1 en Supercoupe d’Allemagne (1 but) et 2 en Coupe d’Allemagne (1 but).



Pour sa part, Nicolas Jackson a gagné du temps de jeu à Villarreal. L’ancien attaquant du Casa Sports a déjà eu 1 117 minutes en 21 rencontres dont 13 en Liga espagnole (8 titularisations), 8 Ligue Europa Conférence. La saison dernière, il n’avait joué que 8 matches en championnat pour 112 minutes. De retour de blessure, Krépin Diatta enchaine les matches avec l’AS Monaco. L’attaquant a cumulé 1 320 minutes de jeu en 21 matches dont 13 en Ligue 1, 2 en qualification de la Ligue des champions et 6 en Ligue Europa. Formose Mendy, lui a joué 1 215 minutes en 14 rencontres en Ligue 2 sous le maillot d’Amiens. Ayant rejoint Reading en Championship anglaise, l’été dernier, Mamadou Loum Ndiaye a très vite pris ses marques dans l’entrejeu de son nouveau club. Il a joué 1 244 minutes en 18 rencontres dont 17 en championnat et 1 FA Cup. Quant à Ismaïla Sarr, il a 1 365 minutes dans les jambes avec Watford en 17 matchs de Championship. En début de saison, Sarr a manqué deux matchs de championnat et un de FA Cup pour cause de blessure, en août.



Edouard Mendy, Koulibaly, Gana Guèye : la baisse de régime



Cette saison n’a pas démarré sous les meilleurs auspices pour certains cadres du sélectionneur national. Édouard Mendy et son nouveau coéquipier à Chelsea en savent quelque chose. Le portier des Lions, qui a fait les frais de ses errements de début de saison, a vu son temps de jeu baisser au profit de Kepa. L’ancien Rémois n’a joué que 944 minutes en 11 matchs, dont 9 en Premier League, 1 en Ligue des champions, 1 en Coupe de la Ligue. Le capitaine des Lions, qui découvre la Premier League, fait les frais du changement de culture footballistique. Il a enregistré 1 168 minutes en 14 matchs : 9 rencontres en Premier League, 4 en Ligue des champions, 1 en Coupe de la Ligue. Idrissa Gana Guèye également a changé d’écurie, lors du dernier mercato. L’ancien pensionnaire du PSG est retourné dans son ancien club, Everton. Le milieu de terrain a joué 742 matches en 10 rencontres en Premier League, dont 9 titularisations. Son temps de jeu cette saison a baissé du fait qu’il n’a pas joué la moindre minute avec Paris en championnat de France, qui avait déjà livré ses cinq premières journées. Le joueur a quitté la capitale française le 1er septembre dernier, au même moment que son compatriote Abdou Diallo qui a rejoint la Bundesliga en signant à Leipzig. L’ancien Parisien a joué 750 minutes en 11 matchs, dont 5 en championnat, 5 en Ligue des champions et 1 en Coupe d’Allemagne.



Quant à Pape Abdou Cissé, il a 1 163 minutes pour 13 matchs dont seulement 3 en Super League de Grèce, 8 en Ligue Europa et 2 en Ligue des champions (éliminé au 2e tour de qualification par le Maccabi Haïfa, 1-1, 4-0). Youssouf Sabaly, a obtenu 677 minutes avec le Bétis Séville en 10 matchs, dont 9 en Liga et 1 en Ligue Europa. En début de saison, Sabaly a manqué 4 matchs à cause d’une maladie, et en octobre, il en a manqué deux.



Moustapha Name, qui a rejoint le championnat chypriote où il a signé avec le Pafos FC, en provenance de Paris FC (Ligue 2 française) a joué 819 minutes en 14 matchs, dont 8 en championnat de Chypre, 1 en Coupe de Chypre et 5 en Ligue 2 avec Paris FC avant de rejoindre Pafos.



Cheikhou Kouyaté et Boulaye Dia font partie des joueurs qui ont changé d’écurie. Le milieu de terrain de Nottingham Forest a joué 776 minutes en 13 rencontres, dont 12 en Premier League (9 titularisations) et 1 en FA Cup. L’attaquant de la Salernitana, en Serie A italienne, a joué 961 minutes en 14 rencontres A (10 titularisations). La nouvelle recrue de Cissé, Pathé Ciss, a glané 638 minutes sous les couleurs du Rayo Vallecano en 13 matchs (6 titularisations) de la Liga espagnole.



Alfred Gomis, Pape M. Sarr, Famara Diédhiou… les premiers à la queue



Trouver du temps de jeu relève d’un casse-tête chinois pour d’autres. C’est le cas d’Alfred Gomis et Pape Matar Sarr. Le portier du Stade Rennais, écarté par son coach au profit de Mandanda, n’a joué que dix minutes cette saison, lors d’un match avec l’équipe réserve en National 2 au Racing club de France, le 5 novembre, où il avait été expulsé. Alors que Pape Matar Sarr, qui a rejoint Tottenham, n’a pas encore fait son apparition avec l’équipe première. Il n’a joué que 111 minutes avec la réserve des Spurs en 2 rencontres de Premier League 2 (championnat anglais des moins de 21 ans). Famara Diédhiou est le 3e joueur qui a le moins disputé de rencontres dans l’effectif d’Aliou Cissé. Longtemps écarté des pelouses par une blessure, l’ancien attaquant d’Angers n’a eu seulement que 112 minutes de jeu pour 3 matches, 2 en Super Lig turque et 1 en Coupe de Turquie.



Quant à Bamba Dieng, il retrouve petit à petit le rythme. Le jeune buteur, longtemps ignoré par Igor Tudor, a 139 en 6 matchs de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille. Il a enregistré sa première titularisation le 29 octobre dernier face à Strasbourg (2-2). Il avait d’ailleurs ouvert le score pour son premier but de la saison. Son coéquipier à l’OM, Pape Guèye, non plus n’est pas gâté par l’entraineur croate. Il n’a joué que 371 minutes en 12 matches dont 9 en Ligue 1 (3 titularisations) et 2 en Ligue des champions. C’est également le cas pour Nampalys Mendy, qui n’a obtenu que 208 minutes avec Leicester en 7 matchs dont 6 en Premier League et 1 en FA Cup. Il a fait sa première apparition en championnat le 15 octobre dernier face à Crystal Palace (0-0). Barré par Théo Hernandez sur le côté gauche, Fodé Ballo-Touré a du mal à s’imposer. Avec seulement 327 minutes avec l’AC Milan en 7 matchs, dont 3 en Serie A (2 titularisations) et 4 (1 titularisation) en Ligue des champions, il cire le banc la plupart du temps.



L’autre nouvel arrivant, Ismaïl Jakobs, subit une forte concurrence à Monaco. Son temps de jeu est estimé à 511 minutes en 18 matchs dont 12 en Ligue 1, 4 en Europa Ligue et 1 en qualification de la Ligue des champions (éliminé au 3e tour de qualification par le PSV Eindhoven, 1-1, 2-3).