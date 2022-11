Assane Samb : »Si Macky se présente en 2024, il sera battu par Sonko. Il le sait très bien… » - adakar.com

Si Macky Sall force un troisième mandat, il sera battu par Sonko. C’est l’avis du journaliste Assane Samb qui révèle que l’actuel président subit des pressions énormes des membres de l’alliance pour la République (Apr) pour être leur candidat en 2024.



L’analyste politique révèle qu’en ce moment, Macky reçoit d’énorme pression des membres de l’alliance pour la République pour être leur candidat.



Et si cela ne dépend que du Conseil constitutionnel, Macky sera candidat. Mais le problème, est que L’alliance pour la République (Apr) et la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) ne peuvent pas faire gagner Macky. Les élections locales et législatives sont des preuves.



Poursuivant, le journaliste déclare que Macky Sall sait très bien qu’il sera battu par Sonko, s’il se présente en 2024.



