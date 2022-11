2024: Le Sale tour de Idy, Macky et Me Wade contre Ousmane Sonko… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 2024: Le Sale tour de Idy, Macky et Me Wade contre Ousmane Sonko… Publié le mercredi 16 novembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Macky Sall, Idrissa Seck et Me Abdoulaye Wade veulent jouer un sale tour à Ousmane Sonko

Tweet

Macky Sall, Idrissa Seck et Me Abdoulaye Wade veulent jouer un sale tour à Ousmane Sonko. Selon le journaliste Assane Samb, ils sont en train de chuchoter entre eux, pour former une coalition dénommée « tout sauf Sonko ». L’objectif est d’éliminer le leader du Pastef, au second tour, de l’élection présidentielle de 2024 .



L’analyste politique de soutenir qu’Il y a un deal composé par Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et l’actuel président de la République. Mais, précise-t-il, cela ne signifie pas que Benno n’aura pas un candidat pour le premier tour de l’élection présidentielle.



Avant de révéler: « Comme en Guinée où certains disent: tout sauf les peulhs », c’est la même chose que ces trois chefs de parti veulent avec le maire de Ziguinchor : « Tout sauf Sonko. »



Assane Samb de préciser que la mouvance présidentielle peut même avoir un candidat au premier tour tout en sachant clairement qu’il ne peut pas gagner au premier tour de l’élection. Mais une fois au Second tour, ces trois partis se coalisent avec le candidat de Benno contre Sonko.



#2024 #OusmaneSonko

Commentaires