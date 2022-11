« La candidature de Macky en 2024: une requête sociale aux urgences économiques, diplomatiques et sécuritaires » - adakar.com

Publié le mercredi 16 novembre 2022





Depuis l’élection du Président Macky en 2019 pour son premier quinquennat, l’opposition sénégalaise aux abois n’a eu comme thème de débat que le 3e mandat. Jamais elle n’a pu aborder, parce qu’incapable, des sujets d’intérêts généraux.



C’est bien dommage pour ce pays que des gens qui aspirent à la magistrature suprême puissent être si mal abreuvés à la pure source de la connaissance pour oser faire face à la réalité qui est au-delà de nos simples aspirations. Il nous faut une opposition de valeur qui puisse enfin reconnaître la grandeur de ce pays sous le Président Macky Sall.



La validité de sa candidature en 2024 pour un second quinquennat qu’ils refusent d’admettre, ils le savent d’ailleurs, est une requête sociale aux urgences économiques, diplomatiques et sécuritaires.



Le pays fera face et se dressera derrière le Président Macky Sall pour continuer à porter plus haut la dignité de cette Nation qui ne tombera jamais dans l’aventure de l’incertitude politique surtout dans un contexte aussi crucial que l’exploitation attendue du pétrole et du gaz.



Le monde est sous la menace de groupuscules terroristes qui cherchent des pays qui exploitent le pétrole ou le gaz pour y installer des niches capables de porter des coups de Jarnac à la stabilité de ces pays. Il ne sera donc point permis de laisser tomber ce peuple.



La vision du Président, sous l’égide du PSE et de tous les autres programmes annexes, exige la continuité de son programme à l’horizon 2035 afin de changer radicalement l’image de cette terre avec une économie solide, sociale, solidaire et bien concurrente.



Vive le Président Macky Sall



Vive la République du Sénégal



Par Cheikh Ibrahima Diallo, BBY Kaolack !



