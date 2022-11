Nioro : Saisie de 300 kg de chanvre indien (Douanes) - adakar.com

Nioro : Saisie de 300 kg de chanvre indien (Douanes) Publié le mercredi 16 novembre 2022

La brigade mobile des Douanes de Nioro du Rip Kaolack (centre), a procédé à la saisie de 300 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur de 24 millions de francs CFA, de son chef, le lieutenant Ibrahima Diouf.



« Ce lundi, vers les coups de 21 heures, les agents de la brigade mobile des Douanes de Nioro ont réussi à intercepter des individus non encore identifiés. Ces derniers communément appelés +porteurs+ ont réussi à prendre la fuite grâce à l’obscurité et la sinuosité de la zone marécageuse », a expliqué l’officier des Douanes.



Le lieutenant Diouf a expliqué que la saisie de cette drogue a eu lieu aux environs du village de Ndagniène qui se situe entre la frontière gambienne et le village de Kantora.



Elle porte sur six colis de chanvre indien d’un poids total de 300 kilogrammes d’une valeur estimée, sur le marché intérieur, à 24 millions de francs CFA, a-t-il renseigné.



Il a appelé “solennellement” toute la population du département de Nioro du Rip à une franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité pour mieux combattre ces fléaux.



Avec APS



