Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a rendu public, hier, son rapport sur la couverture médiatique des élections législatives du 31 juillet 2022. Ledit rapport, renseigne une note parvenue à notre rédaction, prend en compte l'activité des médias régulés par le CNRA sur leur support principal et leur extension sur Internet, notamment Facebook et YouTube, sur une période de 15 jours, à compter de la date de publication des premiers résultats.



Les projections statistiques obtenues permettent de mesurer le respect, selon le cas, des principes d'égalité ou d'équilibre médiatique des activités des listes de candidats pour ces élections législatives du 31 juillet dernier. L'analyse et la présentation appropriées des données collectives avaient pour objectif de mesurer le degré de respect de la réglementation, disposer d'une base scientifique sur la langue utilisée, la représentation hommes-femmes, les tranches d'âge représentées pendant les temps de parole sur un échantillon de 120 temps d'antenne concernant les huit listes qui ont participé à ces élections législatives du 31 juillet.



Les périmètres de mesure de la couverture médiatique des élections législatives sont la presse écrite avec des articles publiés dans 25 quotidiens, les sites d'actualité en ligne avec 20 plateformes suivies, les pages Facebook et YouTube, les huit chaines de télévision et les sept stations de radio. Concernant le monitoring pour la presse écrite, le traitement des unes consacrées aux listes et coalitions, pour la période d'observation définie, un total de 177 unes ont été consacrées aux élections. Les quotidiens ‘’Vox populi’’ et ‘’Libération’’ viennent en tête avec 14 unes, suivis de ‘’L'Info’’ (12), ‘’Le Soleil’’ (11), ‘’Source A’’, ‘’Les Échos’’ et ‘’Le Quotidien’’ (10).



Pour la presse en ligne forte de 20 plateformes, ’’Senego’’ vient en tête avec 130 publications. Suivent ‘’Leral’’ (128) et ‘’Dakaractu’’ (82). Pour l’audiovisuel, 1 365 relevés ont été effectués sur un panel de sept stations radio, informe le document. La RFM, Sud FM et la RTS/RSI forment le trio de tête, avec respectivement 58,15 %, 20,78 % et 7,47 %. Pour les télévisions, sur les huit chaines, la TFM vient en tête avec 28,29 %, Walf (26,03 %) et DTV (16,97 %). Sur l'ensemble des sites d'information de l'échantillon sur Youtube, ‘’Seneweb’’ cumule 32,9 % des vues, ‘’Dakaractu’’ (21,5 %) et ‘’Sénégal 7’’ (15,1 %). Concernant la dynamique sur Facebook, ‘’Seneweb’’ a eu une activité plus importante avec 252 572 vues cumulées sur l'ensemble de ses publications.



Pour les télévisions sur YouTube, TFM est la plus active avec 33,5 %, 2STV (29,9 %) et SenTV (11,3 %). Sur les réseaux sociaux, la TFM, à elle seule, cumule 84,3 % des vues sur des publications relatives aux résultats des élections. Concernant les recommandations, le CNRA souhaite une mise en place des antennes décentralisées, le renforcement des ressources humaines et technologiques, pour lui permettre d'assurer sa mission avec efficacité, une formation des professionnels de la communication, des acteurs politiques, de la société civile, etc., le renforcement des relations entre les organes chargés de l'organisation des élections, du contrôle et de la supervision des opérations électorales, la révision de certaines dispositions du Code électoral relatives aux médias et à la couverture médiatique des élections et le renforcement des moyens du régulateur pour lui permettre d'avoir cet ancrage national qui lui permettrait d'avoir accès aux contenus diffusés par tous les médias.