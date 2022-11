Malika: Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Malika: Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé Publié le mardi 15 novembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Malika: Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé

Tweet

La traque de faussaires (fausse monnaie) se poursuit toujours au Sénégal. Après Thiès, un réseau de trafiquants de faux billets a été démantelé dans la banlieue dakaroise. Et selon la source, la Division des Investigations Criminelles (Dic) avait été informée de l’existence d’une entreprise délictuelle de fabrication de faux billets, qui s’activait à partir d’un immeuble sis à Malika.

Un réseau de trafiquants de faux billets a été démantelé dans la banlieue dakaroise. Informés l es limiers se sont déplacés sur les lieux, aux fins de vérification et d’interpellation des mis en cause. Ainsi, les policiers ont pris en surprise deux individus qui rôdaient aux alentours de l’immeuble à bord d’une moto.



D’aprés les informations, ce sont leurs attitudes suspecte qui ont attiré l’attention des agents. Et une palpation de sécurité a permis de trouver dissimulé dans l’habitacle de leur moto, un sachet contenant 2 paquets de billets noirs estimés à 300 millions FCfa et deux autres sachets contenant respectivement, une poudre de couleur blanche et mauve, qu’ils déclarent destinée au « lavage ». Les deux mis en cause ont été identifiés comme étant Mame Alassane Ngom et Alassane Fall. Tous les deux ont déclaré travailler pour un certain Aly Diaw.





L’enquête qu’Aly Diaw a été arrêté par les gendarmes de la Foire pour une autre infraction. Son extraction sera demandée dans cette affaire, où 4 autres personnes sont recherchées, rapporte la source.