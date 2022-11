Barhélemy Dias et son audience : « Je n’ai pas besoin de rencontrer Macky Sall… » - adakar.com

Le maire de Dakar, Barthélemy Diaz a réitéré ce jeudi, face à la presse, son désir de rencontrer le chef de l’État Macky Sall pour lui exposer les problèmes auxquels la ville de Dakar doit faire face. Mais, il a fait des précisions concernant cette audience.



La position claire



« Barthélemy Dias n’a pas besoin de rencontrer le président de la République, Macky Sall. Le maire de Dakar a déjà dit et compte respecter sa parole, qu’il ira rencontrer le président de la République pour lui faire part des problèmes que rencontre la ville de Dakar« , a déclaré l’édile de Dakar.



La guerre des mots



Barthélemy se dit optimiste et espère que sa demande recevra une suite favorable et que le chef de l’État, après l’avoir écouté, proposera des solutions de sortie de crise face aux problèmes que rencontre la ville de Dakar. Il a ainsi par la suite montré une copie de la demande d’audience adressée au chef de l’État.



