Le Maire de Walladé, Moussa Sow par ailleurs coordonnateur national du Puma défend la candidature du Président Macky Sall pour les élections de février 2024.



Pour ce dernier, le Président Macky Sall peut bel et bien briguer un deuxième mandat de 5 ans. Il s’est exprimé lors de sa rencontre avec les femmes du département de Podor. Cette assemblée générale des femmes marque la relance des activités politiques à la base. « Je pense qu’au niveau de la Constitution, le problème a été réglé. Le Conseil Constitutionnel l’a aussi réglé par une décision. Dans cette constitution, vous ne verrez jamais le chiffre 7. Cinq ans, premier mandat, pour le deuxième mandat de cinq ans, il n’y a plus de doute à ce niveau », a-t-il soutenu.



Le coordonnateur national du Puma a appelé le réseau des femmes à organiser des tournées, des visites de proximité dans les différentes communes, y compris à Dakar. « Macky Sall est une demande sociale. Nous faisions du développement mais nous sommes aussi des politiques. A partir de maintenant jusqu’en 2024, il n’y aura plus de répit, de jour comme de nuit, tous les week-end et dans toutes les collectivités territoriales, dans toutes les localités, nous allons travailler sans relâche pour atteindre nos objectifs », s’est engagé.



Dieynaba Agne