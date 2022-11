Sénégal: l’association «Rugby French Flair» aide et initie des jeunes à ce sport - adakar.com

Sénégal: l'association «Rugby French Flair» aide et initie des jeunes à ce sport
Publié le lundi 14 novembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: l’association «Rugby French Flair» aide et initie des jeunes à ce sport

Au Sénégal, il n’y a pas que le football qui a ses adeptes ! Une vingtaine d’anciens internationaux du rugby français ont entamé une mission avec l’association « Rugby French Flair ». Parmi eux figurent Yann Delaigue, Thierry Louvet, Lionel Faure ou encore Jean-Christophe Repon. Le but est d’utiliser le rugby et ses valeurs pour aider des jeunes de quartiers défavorisés et les initier à ce sport. RFI s’est rendue à une séance d’entraînement à Dakar.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Fin de journée sur un terrain sablonneux de la commune de Yoff… certains enfants découvrent le ballon ovale pour la première fois, d’autres sont déjà aguerris, comme Maguette, 17 ans: « On est unis, il y a la solidarité, il y a tout là. Il y a beaucoup de filles qui pratiquent ici le rugby. »



Valeurs