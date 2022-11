La vérité sur le nouveau salaire de Aliou Cissé - adakar.com

La vérité sur le nouveau salaire de Aliou Cissé Publié le dimanche 13 novembre 2022 | seneweb.com

© aDakar.com par FSF

Aliou Cissé a signé un nouveau contrat à la tête de l`équipe nationale du Sénégal

Le ministère des Sports, son employeur, et la Fédération sénégalaise de football, qui l’utilise, ont prolongé Aliou Cissé. Le contrat du sélectionneur des Lions court désormais jusqu’en août 2024. Il a pour objectif d’atteindre les quarts de finale du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre) et de conserver le titre de champion d’Afrique remporté en février dernier au Cameroun.



Le nouveau bail de Aliou Cissé est assorti d’une revalorisation salariale. Plusieurs montants ont été avancés dans les médias au sujet de la nouvelle rémunération du technicien de 46 ans : 20 millions, 22,5 millions et 30 millions de francs CFA. C’est le deuxième montant qui est le bon d’après Bés Bi. Le niveau de traitement du sélectionneur national ayant été relevé de 50%, d’après ce journal, soit 7,5 millions par rapport aux 15 millions qu’il touchait avant.



Le quotidien Les Échos renseigne d’ailleurs de son côté que l’adjoint d’Aliou Cissé, Régis Bogaert, et le préparateur des gardiens de la Tanière, Tony Sylva, ont bénéficié de ce même niveau d’augmentation. Leurs rémunérations étant désormais de 5 millions 250 mille et 2 millions 250 mille, respectivement.



Mais, en plus d’une augmentation de salaire, le sélectionneur des Lions a bénéficié d’une prime spéciale. Record parle d’une «prime de signature» de 120 millions. Ce montant, souligne le quotidien sportif, sera payé en quatre trimestres, à partir de ce mois de novembre et à raison de 30 millions par échéance.



Ainsi, si Aliou Cissé va au bout de son contrat, il aura touché en tout 660 millions de francs CFA, hors primes de résultats.