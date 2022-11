Mondial – Sur la liste de Aliou Cissé : Sadio, si près, si loin du Qatar - adakar.com

Mondial – Sur la liste de Aliou Cissé : Sadio, si près, si loin du Qatar Publié le dimanche 13 novembre 2022 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Sadio Mané (Sénégal) est forfait pour la Coupe du monde

Malgré sa blessure au genou, Sadio Mané a été retenu par Aliou Cissé dans sa liste des 26 pour le Mondial 2022. Mais à entendre le sélectionneur s’exprimer sur le cas du Ballon d’Or africain, il n’exclut rien. Tout en priant pour que «SM10» soit apte pour le Qatar, Aliou Cissé s’imagine aussi jouer le Mondial sans la star sénégalaise.



Par Woury DIALLO – Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié hier une liste de 26 joueurs pour le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Comme attendu et souhaité par le «Sénégal du foot», l’attaquant du Bayern, Sadio Mané, est bien présent. Blessé à la tête du péroné mardi dernier contre le Werder Brême (6-1), il avait été annoncé forfait dans un premier temps, avant que le Bayern Munich ne calme le jeu. Suffisant pour offrir l’opportunité au sélectionneur de convoquer le chouchou du public sénégalais.



«On est en train de le suivre, on a envoyé le médecin de la Fédération. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas d’opération», a rassuré le technicien sénégalais. Avant d’ajouter : «On s’est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. On refera une Irm dans 10 jours. J’ai préféré le garder, car c’est une situation qu’on a déjà connue avec Ismaïla Sarr à la Can. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur important dans notre effectif.»



«On ne veut pas penser à un forfait. Même si dans un coin de la tête, on s’y prépare»



Optimiste quant à un retour de l’enfant de Bambali, il «ne veut pas penser à un forfait. Même si dans un coin de la tête, on s’y prépare. Mais pour l’instant, on a encore le temps devant nous. Nous nous donnerons les moyens de récupérer Sadio Mané».



En clair, à entendre le sélectionneur s’exprimer sur le cas Sadio Mané, il n’exclut rien. Tout en priant pour que «SM10» soit apte pour le Qatar, Aliou Cissé s’imagine aussi jouer le Mondial sans la star sénégalaise. Une démarche réaliste qui devrait permettre au coach des Lions de parer à toute éventualité.



Saliou Ciss, le grand perdant

Autre fait marquant de la liste de Cissé, c’est l’absence de l’arrière gauche, Saliou Ciss. Auteur d’une bonne Can au Cameroun, mais malheureusement sans club malgré son statut de champion d’Afrique, l’ancien pensionnaire de l’As Nancy n’a finalement pas été retenu par le technicien sénégalais. «Dans notre carrière d’entraîneur, on est amené à prendre des décisions difficiles. Celle-ci en fait partie. Cela fait quelque temps qu’il est avec nous. Il fait partie des cadres de cette équipe», a d’abord expliqué le sélectionneur. Avant de poursuivre : «Je sais que sa situation est difficile et on est avec lui depuis le départ.

Malheureusement, il n’a pas de club. Et par respect envers l’institution, envers les critères de la sélection, un joueur qui n’a pas de club ne peut être sélectionné. Même si je le voulais, où est-ce que je dois envoyer sa convocation ?», s’est-il interrogé.



Le défenseur du Maccabi Haïfa, Abdoulaye Seck, fait aussi partie des absents. Et cela, malgré un bon début de saison avec son nouveau club. Il y a également l’attaquant de Strasbourg, Habib Diallo.



Chez les gardiens, il y avait un espoir de voir Mory Diaw de Clermont. Mais Cissé a préféré jouer la continuité en confirmant le trio Edouard Mendy-Seny Dieng-Alfred Gomis, en dépit du manque de temps de jeu du dernier cité à Rennes.

Notons que dans la liste des 26, seuls 8 Lions ont joué le Mondial 2018, en Russie. Il s’agit de Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Sadio Mané et Alfred Gomis.

wdiallo@lequotidien.sn