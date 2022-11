Macky Sall à ses militants : « Occupez le terrain politique…Resserrez les rangs et formez un bloc solide » - adakar.com

Macky Sall à ses militants : « Occupez le terrain politique…Resserrez les rangs et formez un bloc solide » Publié le dimanche 13 novembre 2022 | senego.com

© aDakar.com

Le président de la république, Macky Sall, par ailleurs patron de l’Alliance pour la république (Apr), a procédé ce samedi au lancement de la vente de plus d’un million de cartes. L’objectif visé est de déployer sur toute l’étendue du territoire national en vue d’une restructuration et de la remobilisation du parti présidentiel. Il a invité les militants à se mobiliser massivement pour vendre le maximum de carte.



« Aujourd’hui, c’est un jour spécial. C’est en réalité un jour de communion entre militants. Procédez à la vente des cartes et occupez le terrain politique pour mieux organiser le parti. Resserrez les rangs et formez un bloc solide pour occuper l’espace politique« , a déclaré Macky Sall



