Sélectionné pour le Mondial: Nicolas Jackson obtient une faveur de Villarreal Publié le samedi 12 novembre 2022

© Autre presse par DR

Sélectionné pour le Mondial: Nicolas Jackson obtient une faveur de Villarreal

L’entraîneur de Villarreal, Quique Setién, s’est réjoui de la convocation de Nicolas Jackson avec le Sénégal en perspective de la Coupe du monde Qatar 2022.



Au sein de son club, la satisfaction est grande pour l’ancien joueur du Casa Sports. « Sa convocation était plus inattendue, mais pour le club et le joueur c’est une immense satisfaction », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.



D’ailleurs, il lui a accordé une « faveur » pour l'épargner d'une éventuelle blessure avant le coup d’envoi de cette compétition. « Lui (Nicolas Jackson), Pau Torres et Yeremy Pino (convoqués avec l’Espagne) seront libérés (du match de Coupe du Roi contre Santa Amalia), car on considère qu’il peut y avoir un risque et il vaut mieux qu’ils ne jouent pas », a annoncé Quique Setién.