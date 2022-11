Le CAPES mis en place pour soutenir l’Etat (Secrétaire général) - adakar.com

Le Collectif des acteurs pour le patriotisme économique au Sénégal (CAPES) porté sur les fonts baptismaux, samedi, compte soutenir l’Etat dans le développement économique, a-t-on appris de son Secrétaire général.



‘’Nous avons ressenti que beaucoup d'entreprises étaient impactées par la mondialisation et la Covid-19 et aujourd'hui par la guerre en Ukraine. C'est dans ce cadre que nous nous sommes dits qu'il faut créer un collectif pour soutenir l'Etat dans son développement économique’’, a dit Babacar Ndiaye.



Il intervenait à l’occasion de l’Assemblée générale constitutive du Collectif des acteurs pour le patriotisme économique au Sénégal (CAPES).



Cette structure qui regroupe des opérateurs économiques issus de toutes les régions du pays vient aider l'Etat à ‘’déceler les problèmes qui peuvent impacter le développement économique pour qu'il puisse rectifier''.



‘’Nous sommes là comme des sentinelles pour dire à l’Etat ce qui ne marche pas dans tel ou tel autre domaine. Et ce sera à lui de rectifier’’, a soutenu Ndiaye.



S’agissant de la présence des entreprises étrangères au Sénégal, le Secrétaire général du CAPES a rappelé que ‘’les marchés publics sont les impôts des sénégalais’’, par conséquent ‘’les locaux doivent être les premiers à en profiter’’.



‘’Nous ne sommes pas dans la dynamique de chasser les sociétés étrangères. Mais aux États-Unis par exemple, ils vous disent America First. En France, les normes mises en place ne permettent pas aux étrangers de s’y implanter facilement’’, a fait savoir Babacar Ndiaye.





