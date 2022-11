Coupe du monde Qatar 2022 - Aliou Cissé: “J’ai préféré garder Sadio Mané dans le groupe“ - adakar.com

© aDakar.com par DR

Aliou Cissé, sélectionneur de l`équipe nationale du Sénégal

L'entraîneur des Lions de la Téranga du Sénégal a justifié, en conférence de presse, ce vendredi, la sélection de Sadio Mané à la Coupe du monde Qatar 2022.



Face à la presse, Aliou Cissé a révélé que le médecin de la FSF était déjà auprès de Sadio Mané pour suivre de près l'évolution de sa situation médicale. Le sélectionneur se réjouit cependant que Sadio Mané ne subisse pas d'opération.



"On a envoyé comme vous le savez depuis hier ou avant hier le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich après il est parti en Autriche pour pousser les examens concernant la santé du garçon. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'opération. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Après, on s'est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. Ça va coïncider avec la blessure de Sadio qui va avoir une semaine ou 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là", a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse à Dakar.



Pour le technicien sénégalais, vainqueur de la CAN 2021 avec les Lions au Cameroun en février dernier, tout le nécessaire sera fait pour récupérer le joueur au cours du tournoi de la Coupe du monde.



"J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connu à des degrés moindre avec Ismaïla Sarr à la Coupe d'Afrique des Nations. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à surveiller sa blessure en espérant que d'ici deux semaines ou trois semaines il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement Ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a des possibilités de changer. Mais en tout cas on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement nécessaires récupérer Sadio Mané", a prévenu Aliou Cissé.



Makhtar C.