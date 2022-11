Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé publie une liste de 26 joueurs avec Sadio Mané - adakar.com

Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé publie une liste de 26 joueurs avec Sadio Mané
Publié le vendredi 11 novembre 2022

© aDakar.com par FSF

Match amical: le Sénégal domine la Bolivie 2-0

Les Lions de la Téranga ont battu, samedi 24 septembre 2022, la Bolivie en amical 2-0.

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a publié, ce vendredi 11 novembre 2022, la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde Qatar 2022.



Et comme on pouvait s’y attendre, Aliou Cissé a fait le choix de convoquer Sadio Mané (Bayern Munich), blessé en début de semaine lors du match de championnat contre le Werder Brême et dont le forfait était annoncé par plusieurs médias français et allemands.



La liste d’Aliou Cissé comporte peu de surprises. Il faut cependant noter l’absence de Saliou Ciss, l’un des meilleurs joueurs sénégalais lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun et sans club depuis.



L’autre absence notoire est celle de Keita Baldé Diao (Spartak Moscou) sous le coup d’une sanction pour une affaire présumée de dopage.



Pour le reste, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy (Chelsea) sont bien présents dans la liste. Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté ou Abdou Diallo aussi.



Le Sénégal est logé pour la Coupe du monde dans la Poule A en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et de l’Équateur.



Voici la liste d’Aliou Cissé pour la Coupe du monde Qatar 2022



Gardiens:

Edouard Mendy

Alfred Gomis

Seny Dieng



Défenseurs:

Kalidou Koulibaly

Abdou Diallo

Youssouf Sabaly

Fode Ballo Toure

Pape Abou Cisse

Ismail Jakobs

Formose Mendy



Milieux:

Gana Gueye

Cheikhou Kouyaté

Nampalys Mendy

Krépin Diatta

Pape Gueye

Pape Matar Sarr

Pathe Ciss

Moustapha Name

Loum Ndiaye



Attaquants:

Sadio Mané

Ismaila Sarr

Boulaye Dia

Bamba Dieng

Famara Diedhiou

Nicolas Jackson

Iliman Ndiaye



Sélectionneur:

Aliou Cissé





