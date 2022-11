Sénégal: Sadio Mané dans la liste pour la Coupe du monde 2022 - adakar.com

Sadio Mané

Sadio Mané, blessé avec son club le Bayern Munich, fait partie de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2022, malgré un doute sur sa capacité à disputer le tournoi. « Je n’ai pas envie de parler d’absence de Sadio Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m’y préparer », a expliqué un Aliou Cissé qui s'est voulu optimiste malgré tout. Le sélectionneur, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024, a retenu 26 joueurs dont la superstar.



Aliou Cissé a mis fin au suspense : oui, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal a bien retenu Sadio Mané, sa superstar, pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre au Qatar). Le technicien, qui a convoqué 26 joueurs pour ce Mondial au Qatar, a donné quelques précisions concernant l’attaquant, blessé lors du dernier match du Bayern Munich, son club. « On est en train de le suivre. On a envoyé le médecin de la Fédération sénégalaise en Allemagne, depuis hier ou avant-hier, a rappelé Aliou Cissé, au cours d'une conférence de presse tendue. Hier, il a passé toute la journée à Munich puis il est allé en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas opération. Après on s’est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine.