Le Sénégal décrète une baisse des prix générale, les habitants attendent les effets Publié le vendredi 11 novembre 2022 | RFI

© RFI par DR

Au Sénégal, après la baisse annoncée des prix des loyers et de plusieurs denrées comme le riz, le sucre ou l’huile, le président Macky Sall a demandé au gouvernement mercredi 9 novembre de « prendre tous les actes réglementaires d’application effective ». Les mesures ont été prises à l’issue d’un conseil national sur la consommation le 5 novembre, pour aider les ménages face à la forte inflation. Les consommateurs s’en félicitent, mais attendent encore d’en voir les effets sur leur pouvoir d’achat.





Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Mariama Ba loue un appartement dans le quartier de la Médina. Cela pèse lourd sur le budget du ménage : « Pour la location, on paie 210 000 francs CFA pour deux chambres, un salon. Cela a beaucoup augmenté, avant on payait 150 000 francs CFA, ce n’est pas facile pour nous. »