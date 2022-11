La médaille du prix Nobel de la paix de l’ex-président sud-africain Frederik W. de Klerk volée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International La médaille du prix Nobel de la paix de l’ex-président sud-africain Frederik W. de Klerk volée Publié le vendredi 11 novembre 2022 | bbc.com

© Autre presse par DR

La médaille du prix Nobel de la paix de l`ex-président sud-africain Frederik W. de Klerk volée

Tweet

La médaille du prix Nobel de la paix de l'ancien président sud-africain Frederik Willem de Klerk a été volée à son domicile en avril, a confirmé sa fondation à la BBC.



Il n'a pas donné plus de détails, mais les médias locaux affirment qu'il a été volé lors d'un cambriolage à son domicile du Cap.



M. de Klerk a remporté le prix aux côtés de Nelson Mandela en 1993 pour leurs efforts visant à mettre fin au système d'apartheid.



Selon les médias sud-africains, la police n'a procédé à aucune arrestation et n'a pas retrouvé la médaille.



S'adressant au site d'information local News24, la veuve de M. de Klerk, Elita, affirme qu'à son retour d'un voyage à l'étranger, elle a trouvé le coffre-fort de sa maison "presque vide".



"J'ai réalisé que nous avions été cambriolés en avril de cette année. Le 5 avril, je suis allée voir le coffre-fort et il était ouvert. Je revenais d'un voyage à l'étranger le 4, donc je me souviens des dates. Malheureusement, le coffre était presque vide", dit-elle.