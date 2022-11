« Des températures allant jusqu’à 38⁰ » : Les nouvelles prévisions de l’ANACIM - adakar.com

« Des températures allant jusqu'à 38⁰ » : Les nouvelles prévisions de l'ANACIM Publié le vendredi 11 novembre 2022

© Autre presse par DR

Climat du samedi : La chaleur sera au rendez-vous selon l’ANACIM

Le bulletin météo du soir de ce jeudi 10 novembre 2022 a été publié par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).



Au cours de cette nuit, les éclaircies s’élargiront sur la quasi-totalité du pays avec parfois des passages de nuageux dans les régions Nord.



Dans la journée du vendredi, le temps deviendra passagèrement nuageux à couvert.



La chaleur se maintiendra à l’intérieur du territoire notamment dans les régions Nord et Centre avec des températures maximales qui varieront entre 30° et 38°C.



La fraicheur nocturne et matinale sera légèrement ressentie dans les localités Nord-est, Centre-est et Sud-est du Sénégal.