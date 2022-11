Ousmane Sonko répond : « Je ne parlerai jamais sur les opérations militaires » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko répond : « Je ne parlerai jamais sur les opérations militaires » Publié le vendredi 11 novembre 2022 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Sénégal: Ousmane Sonko revient sur son audition face au juge et dénonce les «comploteurs»

Tweet

Il a été interpellé par les responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar (BBY) lorsque l’armée procédait au ratissage en Casamance pour anéantir et annexer les bases de Salif Sadio. Il était resté sans réponse. C’est désormais fait. Ousmane Sonko face à la presse, a donné sa position sur les opérations de l’armée.



« Je demande à l’armée de ne pas s’immiscer dans l’arène politique. Moi Ousmane Sonko, je suis un civil et non un militaire. Je ne parlerai jamais sur les opérations militaires. Ce n’est pas notre compétence, nous civil. Tout civil qui donne son avis, doit être envoyé en prison », dit Ousmane Sonko qui a appelé à la dissociation des activités politiques d’avec celles militaires...