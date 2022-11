Entre léthargie et immobilisme : Des alliés de Macky veulent la refonte de Benno Bokk Yakaar - adakar.com

Entre léthargie et immobilisme : Des alliés de Macky veulent la refonte de Benno Bokk Yakaar

La sous coalition groupe des hors coalisés/liberté Et responsabilité, membre de la Coalition Benno Bokk Yakaar (GHC/LER-BBY) a fait face à la presse après une rencontre portant sur le diagnostic du fonctionnement de Benno Bokk Yakaar pour analyser les enjeux du pouvoir en perspective de la présidentielle de 2024. Pape Diouf et Cie estiment qu’il faut une candidature unique pour BBY.



La sous-coalition du Groupe des Hors coalisés Liberté et responsabilité a partagé avec la presse l’économie de leur retraite. Selon l’ancien ministre, Pape Diouf, porte-parole du jour, il faut une candidature unique au sein de BBY. « Il estime qu’il est impératif que la coalition BBY subisse une profonde mutation organisationnelle et fonctionnelle, afin de favoriser une meilleure implication de toutes ses composantes. Il est noté une certaine léthargie de la plupart de ses instances, induisant de fait, une réelle démobilisation des responsables, des militants et sympathisants. « Nous pensons que cette importante et urgente mutation pourrait même aboutir à un changement du nom BBY et une nouvelle profession de foi.





Cette décision permettrait la création d’une nouvelle et vraie coalition politique à la place d’une simple coalition électorale, avec une nouvelle dynamique et une nouvelle offre programmatique aux sénégalais » , dit-il. Le GHC/LER recommande fortement la mise en place d’une instance dirigeante, totalement inclusive avec des rencontres périodiques plus régulières. « De même, le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) dont la composition et le fonctionnement ont toujours suscité de légitimes récriminations, devrait améliorer sa gouvernance inclusive en élargissant sa composition » , juge cette sous-coalition.



Le GHC/LER renouvelle son appel à une large et urgente concertation au sein de la Grande Coalition de la majorité Présidentielle, pour analyser les contours de la candidature unique à la présidentielle de 2024. Il invite les différentes composantes de BBY à sensibiliser et mobiliser leurs militants pour les mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Cette coalition entend tenir des tournées de mobilisation et d’animation politique au niveau des différents départements du Sénégal. Il salue les mesures prises en faveur du renforcement du pouvoir d’achat des sénégalais, à travers la baisse des prix de certains produits de consommation et de services.





Sur le contexte géopolitique et géostratégique, le GHC/LER invite les citoyens sénégalais en général et la classe politique en particulier, à œuvrer pour installer le Sénégal, sur une trajectoire de paix, de concorde et de développement harmonieux. Ainsi, ces alliés de Macky Sall estiment que tout le monde doit se mobiliser pour préserver la nation sénégalaise de tout extrémisme de quelque nature que ce soit.



