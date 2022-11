Sénégal: Aprés Sadio Mané, le cas d’Abdou Diallo inquiète sérieusement - adakar.com

Abdou Diallo, défenseur sénégalais

La Coupe du Monde arrive à grand pas, et les sélections s’inquiètent pour la santé de leurs joueurs. Aujourd’hui, c’est une équipe africaine qui est frappée par une mauvaise nouvelle.

Le Sénégal ne pourra pas compter sur Sadio Mané pour passer la phase de poule. Le dauphin du Ballon d’Or, qui était de sortie hier avec le Bayern Munich qui affrontait le Werder Brême (6-1), a dû céder sa place après vingt minutes de jeu. le Sénégalais souffre du tendon et va manquer plusieurs semaines de compétition. Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, doit annoncer sa liste vendredi.



La blessure de son joueur vedette va chambouler ses plans. Motif d’espoir pour tout un peuple, le forfait de l’ancien joueur de Liverpool n’est pas encore officiel. C’est tout un pays qui va retenir son souffle jusqu’à vendredi.





Après Sadio Mané, c’est au tour d’Abdou Diallo de se blesser. Prévu titulaire avec le RB Leipzig pour la réception de Fribourg en Bundesliga ce mercredi soir, l’ancien du PSG a été touché au genou durant l’échauffement et n’a donc pas pu tenir sa place annonce le club. Le défenseur des Lions de la Téranga va passer des examens pour savoir si sa participation au Mondial est remise en question. Journée difficile pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.