Aliou Cissé a signé un nouveau contrat à la tête de l`équipe nationale du Sénégal

Sélectionneur du Sénégal depuis mars 2015, Aliou Cissé a rempilé son contrat jusqu’en 2024. El Táctico percevra désormais le double de son salaire.



La confiance est totalement de mise et l’excellent travail entamé il y a de cela un peu plus de sept ans peut se poursuivre. Quelques mois après le titre en Coupe d’Afrique des Nations et à 10 jours du début de la Coupe du Monde, la Fédération Sénégalaise de Football témoigne un peu plus son hardiesse le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé.



En effet, après moult discussions, les deux parties sont enfin tombées d’accord pour une prolongation de contrat. Et El Tactico ira au moins jusqu’à sa dixième année à la tête de l’Equipe Nationale puisqu’il a rempilé pour deux ans de plus, jusqu’en 2024. De plus, comme révélé par nos confrères de RECORD, il y a quelques semaines, Cissé a vu son salaire à la hausse.



Le technicien de 46 ans, qui percevait 15 millions de francs CFA par mois, recevrait désormais un salaire de 30 millions, si l’ont en croit toujours aux dernières informations de RECORD. La FSF se chargerait en effet de payer 15 millions puis, en guise de fonds spécial en sus, l’État du Sénégal s’occuperait des autres 15 millions. Tout est donc remis en place pour une belle Coupe du Monde.