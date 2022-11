Mode : Après Lagos Fashion Week, AfriqueFemme organise sa première vente privée au Nigeria - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



Mode : Après Lagos Fashion Week, AfriqueFemme organise sa première vente privée au Nigeria Publié le jeudi 10 novembre 2022

© Autre presse par Dr

Défilé de mode, en marge du forum Génération égalité à Dakar

Dakar le 02 juillet. En marge du forum Génération égalité organisé par ONU Femmes, Speak up Africa s`associe à Sarah Diouf, fondatrice et directrice créative de Tongoro pour un défilé de Mode. L`objectif de ces activités est l`amélioration de la condition de la femme dans tous les domaines. Tweet

Après une première participation à la Lagos Fashion Week, AfriqueFemme est de retour à Lagos pour une vente privée EGSINA les 11, 12 et 13 novembre prochains à l’hôtel Wheatbaker à IKOYI.



Cette vente se fera en collaboration avec le concept Store sénégalais Nahyel avec la présence effective de 14 designers dont 2 ivoiriens et 12 sénégalais.



Du 26 au 30 octobre 2022, AfriqueFemme était déjà à Lagos, grace à ses sponsors Heineken CI et Air Côte d’Ivoire, pour accompagner deux stylistes africains au Nigeria, dans le cadre de la 11eme édition de la Lagos Fashion Week.



Accompagnée par la marque Heineken CI et Air Côte d’Ivoire, AfriqueFemme a proposé au comité d'organisation de la Lagos Fashion week, huit marques de créateurs d'Afrique francophone, dont deux ont été sélectionnées pour participer au défilé. Il s'agit des créateurs des marques, Simone et Élisé de la Côte d'Ivoire et ALgueye DAKAR representée par Nahyel Concept Store.



Présente à ce rendez-vous, Aïssata Sidibé N’DIA, a exprimé sa joie de voir se réaliser ce projet muri une année durant. « C’est un projet qui nous a pris un an à concrétiser. Cela nous a demandé beaucoup de voyages au Nigeria, beaucoup de rencontres fortuites, des bonnes volontés, de bonnes énergies et surtout énormément de travail qui a finalement payé. C’est un pari réussi! De Abidjan et de Dakar à Lagos.», a-t-elle déclaré.







Les créateurs accompagnés par AfriqueFemme ont fait montre de leur talent et génie créateur pendant leurs défilés, plus particulièrement la marque Simone et Elise qui a fait sensation avec sa collection aux couleurs florales, vives et audacieuses au défilé le 27 octobre dernier, durant la deuxième journée de la Fashion week.



Simone et Elise n’ont pas manqué d’exprimer leur enthousiasme face à un parterre d'invités qui ont bien accueilli leur collection.



Organisée chaque année par Omoyemi Akerele, créatrice de Style House Files et fondatrice de l'événement, la Lagos Fashion Week, créée pour soutenir la mode africaine et celle du Nigéria en particulier, est l'un des événements majeurs à succès de la mode africaine qui suscite le plus d'intérêt et d'engouement.



Ce sont au total, 58 créateurs africains qui ont pris part à la Lagos Fashion Week à travers leurs différentes collections qui ont fait rêver les férus de la mode africaine.







E. Djiguimbé