Blessé, Sadio Mané sera absent, samedi, contre schalke (club) Publié le jeudi 10 novembre 2022

Sadio Mané (Sénégal) est forfait pour la Coupe du monde

Dakar - Sadio Mané, dont la santé inquiète tout le Sénégal à une dizaine de jours du Mondial, manquera, samedi, le match entre le Bayern et Schalke, a annoncé son club, dans un communiqué publié sur son site.











L’international sénégalais du Bayern Munich Sadio Mané est sorti lors du match joué mardi contre le Werder Brême, à la 20e minute, à cause d’une blessure au genou droit











Sadio Mané souffre d’une blessure à la tête du péroné droit.







Léquipe bavaroise annonce que d"’autres examens suivront dans les prochains jours. Le FC Bayern est également en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football".







Selon les informations du site L’Equipe.fr, Sadio Mané, sorti sur blessure face au Werder Brême, pourrait manquer la Coupe du monde au Qatar.







’’L’ancien joueur de Liverpool souffre en réalité d’un tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition’’, souligne la même source alors que le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé doit annoncer sa liste de joueurs qui iront au Qatar vendredi.







Sadio Mané est sorti du match joué mardi contre le Werder Brême, à la 20e minute, à cause d’une blessure au genou droit.







Son club jouait la 14e journée du Championnat d’Allemagne de football.







L’ailier sénégalais est resté couché sur la pelouse pendant quelques minutes, avant de céder sa place à son coéquipier Leroy Sané.







’’Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit : Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse !’’, a twitté le chef de l’Etat, Macky Sall.







La blessure de Sadio Mané survient à une dizaine de jours de la Coupe du monde de football 2022 prévue à partir du 20 novembre au Qatar.







Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé va publier une liste de 26 joueurs pour le Mondial, vendredi prochain.







La blessure de Mané suscite des inquiétudes et son éventuel forfait serait un coup dur pour le Sénégal qui va jouer le Mondial sans son meilleur joueur.







Cissé ne peut pas compter sur Diao Keïta Baldé, suspendu par le Tribunal antidopage italien jusqu’au 5 décembre.









Selon l’instance italienne, Baldé a violé la procédure de contrôle antidopage.







Les Lions iront également à la Coupe du monde sans Bouna Sarr, un latéral droit du Bayern Munich, qui a été opéré du genou.







L’incertitude est également de mise concernant Idrissa Gana Guèye, blessé samedi, lors d’un match perdu par son club, Everton, contre Leicester, pour la 15e journée de la Premier League.







Le milieu sénégalais a passé un examen médical dont les résultats devraient renseigner sur son état de santé.







Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, va partager la poule A de la Coupe du monde avec le Qatar, pays hôte de la compétition, les Pays-Bas et l’Equateur.







Les Lions joueront leur premier match le 21 novembre contre les Pays-Bas. Quatre jours plus tard, ils vont rencontrer le Qatar, puis l’Equateur, le 29 novembre.



