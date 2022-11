Handball : le 25e championnat d’Afrique des nations féminin a démarré à Diamniadio - adakar.com

Handball : le 25e championnat d'Afrique des nations féminin a démarré à Diamniadio Publié le jeudi 10 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

L`équipe nationale féminine de handball se qualifie pour la demi-finale de la CAN

Diamniadio - Le 25e Championnat d’Afrique des nations féminin de handball s’est ouvert mercredi au palais des sports Dakar Arena de Diamniadio (ouest), a constaté l’APS.







Le coup d’envoi de la compétition a été donné par le ministre sénégalais des Sports, Yankhoba Diatara, après une cérémonie d’ouverture marquée par de grands spectacles culturels.







Le Sénégal est un "puissant levier de (…) rapprochement des peuples africains", a dit M. Diatara, invitant les peuples africains à construire, à l’aide du sport, une "Afrique unie et pacifique".







Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, estime que l’organisation au Sénégal de cette compétition est une "manière de récompenser les efforts et les performances notés dans le handball féminin sénégalais depuis quelques années".







"Nous allons profiter de cette vitrine (…) pour poursuivre la promotion" de cette discipline sportive, a ajouté M. Diouf.







Le président de la Confédération africaine de handball, Mansourou Arémou, et d’autres personnalités du monde sportif ont pris part à l’ouverture officielle du 25e Championnat d’Afrique des nations féminin de handball.







Le Sénégal, deux fois vice-champion d’Afrique de handball féminin (1974 et 2018), a pris la 18e place lors de la dernière Coupe du monde, qui a eu lieu en 2019 à Kumamoto, au Japon.







Cinquième au dernier Championnat d’Afrique des nations féminin de handball, en 2021, au Cameroun, le Sénégal veut tirer parti de la mobilisation de ses supporters et de l’opportunité de jouer à domicile pour remporter son premier titre continental.







Cette compétition se tient pour la première fois sur le sol sénégalais.







L’Angola, le champion d’Afrique en titre, est le pays le plus titré, avec 14 trophées, dont 11 au cours des 12 dernières éditions.







Le palais des sports Dakar Arena de Diamniadio, situé à une trentaine de kilomètres de Dakar, accueille la 25e édition de la compétition africaine jusqu’au 19 novembre.







Treize équipes nationales, réparties dans trois poules, participent au tournoi.







Le Sénégal est logé dans la poule C, en compagnie du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de Madagascar.







Les Lionnes affrontent l’équipe malgache depuis 18 heures, pour le match d’ouverture.







La poule A est composée de l’Algérie, de l’Angola, du Cap-Vert et de la République démocratique du Congo.







Les équipes du Congo, de l’Egypte, de la Guinée, du Maroc et de la Tunisie constituent la poule B.



