Ouverture du symposium annuel du Gorée Institute, mardi prochain Publié le jeudi 10 novembre 2022

Gorée, l’île historique au large de Dakar

Dakar - La cérémonie d’ouverture du Symposium annuel du Gorée Institute se tiendra mardi prochain, sur l’ile de Gorée, a-t-on appris d’un communiqué des organisateurs transmis à l’APS.







L’édition 2022, la septième, sera axée sur le thème ‘’Défis sécuritaires et dynamiques politiques au sahel : engagement des parties prenantes’’.







‘’Le thème de cette année est un choix délibéré dans la recherche de la bonne gouvernance démocratique dans un climat politique incertain, avec une orientation sur le rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la lutte contre les structures enracinées des déficits démocratiques’’, indique la même source.







Le Symposium du Gorée Institute est un évènement annuel d’échanges qui rassemble des chercheurs et des praticiens de la société civile, des organisations internationales et des médias travaillant sur des questions de gouvernance, de paix et de sécurité, dans un but de servir de cadre de référence aux Etats, aux Organisations de la Société Civile (OSC) et aux organisations internationales.



