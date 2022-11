Collecte des graines d’arachide : lyndiane va démarrer sa campagne avec 500 millions de francs cfa, selon Modou Diagne Fada - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Collecte des graines d’arachide : lyndiane va démarrer sa campagne avec 500 millions de francs cfa, selon Modou Diagne Fada Publié le jeudi 10 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS)

Tweet

Lyndiane (Kaolack) – L’usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) à Lyndiane (centre) va disposer de 500 millions de francs CFA pour démarrer sa campagne de collecte de graines d’arachide, a-t-on appris mercredi du directeur général de ladite entreprise, Modou Diagne Fada.







‘’Une partie de l’argent devant permettre d’acheter les graines d’arachide est déjà disponible à l’unité de Kaolack, où un montant de 500 millions de francs CFA a été dégagé pour le démarrage de la campagne de collecte’’, a-t-il déclaré.







Modou Diagne Fada s’entretenait avec des journalistes au cours d’une visite qu’il effectuait à l’usine de la SONACOS à Lyndiane, près de Kaolack (centre), dans le cadre des préparatifs de la campagne 2022-2023 de collecte des graines d’arachide.







‘’On était venu voir l’état dans lequel se trouvaient les deux seccos disponibles. Ces seccos ont une capacité de contenance cumulée de 50.000 tonnes. Tout est fin prêt pour la réception des graines d’arachide’’, a-t-il assuré.







Selon son directeur général, la SONACOS, principale société agroalimentaire du Sénégal, est confrontée à une forte concurrence, mais elle compte malgré tout collecter le maximum de graines d’arachide.







‘’A partir d’aujourd’hui, nous connaîtrons peut-être la date officielle du démarrage de la campagne de commercialisation et le prix officiel au producteur. Nous attendons ces éléments-là pour pouvoir (…) élaborer notre stratégie de collecte’’, a-t-il dit.







M. Diagne a insisté sur l’importance de sa visite à Kaolack, une région qui abrite l’unité de production la plus importante de la SONACOS, l’usine de Lyndiane.







‘’C’est à Kaolack que nous recevons les plus grosses quantités de graines d’arachide. L’année dernière, le cumul de graines reçues entre Kaolack et Tambacounda a tourné autour de 50.000 tonnes, sur les 130.000 tonnes que nous avions collectées dans le territoire national’’, a-t-il rappelé.



ADE/BK/ESF