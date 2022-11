TIC : Meta annonce le déploiement des Communautés sur WhatsApp pour « rapprocher les groupes et les utilisateurs autours d’intérêts communs » - adakar.com

Mark Zuckerberg a annoncé , le 7 novembre que Meta va procéder au déploiement des Communautés sur WhatsApp dans les mois à venir pour l’ensemble des utilisateurs à travers le monde, leur permettant ainsi de rapprocher des groupes de personnes autour d’intérêts communs à travers une structure adaptée à leurs besoins.



« Comme l’avait préalablement annoncé Meta cette année, les Communautés sur WhatsApp vont changer la façon dont les utilisateurs communiquent sur les groupes WhatsApp, que ce soit sur Android ou iOS », une note du groupe consultée par Abidjan.net qui précise que « des groupes tels que les associations de quartier, des parents d’élèves, ou encore des entreprises pourront désormais créer une communauté, ajouter des nouveaux groupes ou des groupes existants, s’organiser en communautés WhatsApp et gérer leurs échanges dans différents groupes connectés. »



"Le lancement des communautés sur WhatsApp va améliorer les échanges au sein des groupes en activant les sous-groupes, les fils de discussion multiples, les canaux d'annonce, etc. Nous allons également intégrer des sondages et des appels vidéo à 32 personnes ; cela fonctionnera en toute sécurité grâce au chiffrement de bout en bout afin que les messages restent privés », a précisé Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta qui indique avoir aidé plus de deux milliards de personnes à se connecter avec leurs proches dans un espace sécurisé sur WhatsApp, afin de répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant échanger avec des communautés plus larges autour d’intérêts communs.



Les Communautés sur WhatsApp facilitent également aux utilisateurs le passage d’un groupe à un autre afin d’obtenir des informations qui les intéressent au moment où ils en ont besoin. Les administrateurs auront aussi la possibilité d’envoyer des annonces importantes à tous les membres de leurs communautés afin de leur permettre de rester informés et connectés.



Les communautés offrent un meilleur moyen aux organisations, entreprises et autres groupes de communiquer, et ce avec un niveau de confidentialité et de sécurité inégalé. Les alternatives disponibles aujourd'hui nécessitent de faire confiance à des applications ou éditeurs de logiciels qui conservent une copie des messages. Meta a pour sa part choiside protéger la confidentialité des messages de ses utilisateurs de la façon la plus sûre qui soit avec le chiffrement de bout en bout.



En outre, Meta lance, ce jour, trois autres fonctionnalités, à savoir : la création de sondages dans les discussions, les appels vidéo jusqu'à 32 personnes et les groupes pouvant accueillir jusqu'à 1 024 membres. Tout comme les réactions sous forme d'emojis, le partage de fichiers plus volumineux et la possibilité pour les administrateurs de supprimer des messages, ces fonctionnalités peuvent être utilisées dans tous les groupes, mais seront particulièrement utiles au sein des communautés.



Meta a travaillé avec plus de 50 organisations dans 15 pays pour développer les communautés afin de répondre adéquatement à leurs besoins : il a été constaté que les communautés aidaient les groupes à mieux s'organiser et atteindre leurs objectifs. L’entreprise a encore de nombreux projets en cours et continuera à ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans les mois à venir. Pour le moment, Meta se réjouit d'étendre la disponibilité des communautés et de savoir ce qu’en pensent les utilisateurs.







