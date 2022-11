Blessure de Sadio : la réaction officielle de Me Augustin Senghor - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Blessure de Sadio : la réaction officielle de Me Augustin Senghor Publié le mercredi 9 novembre 2022 | igfm.sn

© aDakar.com par DF

La Fédération sénégalaise de football donne des détails sur la préparation des Lions

Dakar, le 13 février 2018 - Le président de la Fédération sénégalaise de football a donné des explications sur la préparation de la phase finale de la Coupe du monde 2018 par les Lions du Sénégal. L`équipe de la FSF a annoncé plusieurs matches amicaux. C`était au cours d`une rencontre avec les journalistes organisée par l`Anps. Photo: Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football Tweet

Président de la Fédérations Sénégalaise de football, Me Augustin Senghor vient de réagir sur la blessure de Sadio Mané, surtout aux informations de l’Équipe qui annonce le forfait de l’enfant de Bambali pour la coupe du monde.



«Au moment où on parle, on n’a pas encore de confirmation officielle de la part du Bayern et surtout de son département médical par rapport à cette blessure de Sadio Mané. Et à ce stade là, on ne peut pas confirmer.



Depuis hier que ce soit moi-même, le coach et certains membres de la fédération, on a échangé entre nous, mais aussi avec l’entourage du joueur. Certains ont parlé avec le joueur et nous étions tous au courant des examens qui pourront confirmer ou infirmer une blessure grave ou même un forfait et à ce stade, on n’a pas cette confirmation officielle.



Si Sadio était forfait



«Je pense que nous devons tous prier pour que si blessure il y a, que cette blessure ne soit pas trop grave et que Sadio puisse retrouver le terrain le plus rapidement. À ce stade-là, c’est à sa santé qu’on pense d’abord avant de penser à notre intérêt, voire l’intérêt de l’équipe.



Quand on risque de perdre un joueur comme Sadio, c’est sûr que ça laisse crée une grande brèche dans l’équipe nationale. Aujourd’hui si la France perdait Mbappé, ce que je ne souhaite pas, ou que le Brésil perdait Neymar, ce serait la même onde de choc.»