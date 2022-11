FIFA QATAR 2022 : Rigobert Song , 5e Phase finale du mondial - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport FIFA QATAR 2022 : Rigobert Song , 5e Phase finale du mondial Publié le mercredi 9 novembre 2022 | afriksoir.net

© Autre presse par DR

FIFA QATAR 2022 : Rigobert Song , 5e Phase finale du mondial

Tweet

Le sélectionneur national des lions Indomptables a finalement connu toutes les émotions avec la sélection . Recordman toutes catégories avec l’équipe camerounaise , 137 capes , plus jeune joueur à avoir participé à une phase finale de la coupe du monde , 17 ans , en 1994 aux Etats-Unis,seul joueur africain avec huit coupes d’Afrique des nations, vainqueur de la CAN à deux reprises , en 2000 et en 2002.