migration irrégulière : les acteurs se penchent sur de nouvelles stratégies… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société migration irrégulière : les acteurs se penchent sur de nouvelles stratégies… Publié le mercredi 9 novembre 2022 | senego.com

© aDakar.com par DR

migration irrégulière : les acteurs se penchent sur de nouvelles stratégies…

Tweet

Le directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur, Cheikh Sadibou Diop a été présidé, ce mardi, l’atelier de partage sur la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. L’objectif était d’élaborer des stratégies et des échanges sur la politique migratoire.

« on a constaté de plus en plus l’émergence d’une forme de migration dite irrégulière lourd de conséquences», a déclaré le représentant du ministre de l’intérieur.



Cheikh Sadibou Diop de soutenir que l’objectif stratégique du plan d’action prioritaire PAP2A 2019/2023 vise à promouvoir une meilleure gouvernance de la migration à des échanges sur la politique migratoire et la stratégie élaborée, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.



#Migration #Stratégies