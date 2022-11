La presse sénégalaise appelle à «la libération immédiate» du journaliste Pape Alé Niang - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La presse sénégalaise appelle à «la libération immédiate» du journaliste Pape Alé Niang Publié le mardi 8 novembre 2022 | RFI

© aDakar.com par DF

Mobilisation de la presse pour sauver l`Aps

Dakar, le 18 septembre 2018 - Le monde de la presse et des leaders syndicaux se sont donnés rendez-vous dans les locaux de l`Agence de presse sénégalaise (Aps) pour soutenir les agents qui observent un mot d`ordre de grève depuis plus d`une dizaine de jours. Tweet

Au Sénégal, la Coordination des associations de presse (CAP) a exigé lundi 7 novembre « la libération immédiate et sans conditions » du journaliste Pape Alé Niang. Le directeur du site d’informations privé Dakar Matin, critique envers le pouvoir, a été placé en garde à vue dimanche soir.



Dans ses posts et vidéos sur les réseaux sociaux, Pape Alé Niang avait notamment évoqué le dispositif sécuritaire en vue de l’audition de l’opposant Ousmane Sonko devant la justice jeudi 3 novembre. Bamba Kassé, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics)