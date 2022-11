Coupe du monde 2022: quelles préparations pour les équipes africaines? - adakar.com

Coupe du monde 2022: quelles préparations pour les équipes africaines? Publié le mardi 8 novembre 2022 | RFI

© aDakar.com par DR

Coupe du monde 2022: quelles préparations pour les équipes africaines?

Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie vont disputer la Coupe du monde 2022 de football, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Voici le programme de préparation des cinq sélections qui représenteront l’Afrique au Qatar.

Cameroun : deux matches amicaux

Les Lions Indomptables A’, accompagnés de quelques joueurs-cadres de la sélection fanion, reçoivent la Jamaïque ce 9 novembre à Yaoundé. Un adversaire qui doit surtout permettre à Rigobert Song de jauger le niveau des meilleurs joueurs locaux et de peaufiner ainsi la liste des 26 éléments qu’il emmènera au Qatar. Les sélectionneurs ont en effet jusqu’au 13 novembre pour transmettre leur choix à la Fédération internationale de football (Fifa).

Le coach du Cameroun a récemment énoncé ses principaux critères de sélection, sur le site de la Fifa : « La performance ! L’influence qu’ils [les joueurs, Ndlr] ont dans leurs clubs respectifs. Nous devons présenter un groupe compétitif, à la hauteur de nos attentes et nous n’avons plus le temps, la Coupe du monde va arriver très vite. »