Guinée – procès du 28 septembre : Cécé Haba enfonce Dadis Camara et confirme Toumba Publié le mardi 8 novembre 2022

Cécé Raphaël Haba est le nouvel accusé qui comparait ce lundi, 07 novembre 2022, dans le procès en cours du massacre du 28 septembre 2009. Devant le juge Ibrahima Sory II Tounkara, président du tribunal criminel de Dixinn, l’accusé vêtu en blanc et qui comparait avec un chapelet en main, a insisté sur son innocence.

L’accusé Cécé Raphaël Haba a ouvert une parenthèse sur l’épisode du jour où Moussa Dadis Camara alors président de la junte a reçu une balle de Toumba Diakité. Il confirme quasiment les déclarations de son chef Toumba Diakité, qui disait s’être rendu à Kaloum pour libérer des militaires détenus au PM 3. Cécé Haba a expliqué comment Moussa Dadis s’est rendu au camp Koundara, jusqu’à ce qu’il a pris une balle de son aide de camp. L’accusé dit que c’est lui qui a sauvé le chef de la junte, Moussa Dadis Camara. C’est un jour qui ne devait pas arriver, dit Cécé Raphaël Haba



Selon Cécé Raphaël Haba tout son malheur est parti du camp Makambo. Ce jour, dit Cécé Raphaël Haba, Dadis est arrivé en compagnie du général Baldé, de Makambo et d’autres militaires. » Quand Dadis est arrivé, il a sauté de la voiture. Général Baldé était assis au Côté escroc…Dadis a commencé à tempeter en disant : » Toumba, tu veux me honnir ! Tu veux me honnir ! Tu veux me honnir !… Là où tout est gaté, c’est quand il a laissé ça pour dire à Toumba donne moi ton arme et suis moi. Toumba était assis, faisant face à l’océan. Il a giflé Toumba, son béret est tombé. Toumba m’a dit donne moi l’arme… », a dit Cécé Raphaël Haba.



Dans la suite de son récit, Cécé Raphaël Haba dira que Toumba a tiré sur le président Dadis. Quand il est tombé, toute sa garde a fui. C’est là qu’il a demandé à l’adjoint de feu Beugré de prendre Dadis et de le transporter (vers le camp Alpha Yaya).