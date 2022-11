COP27: «Une occasion unique pour les pays africains de remettre un peu d’équilibre dans la balance» - adakar.com

COP27: «Une occasion unique pour les pays africains de remettre un peu d'équilibre dans la balance» Publié le lundi 7 novembre 2022 | RFI

Coup d`envoi de la COP27 en Égypte pour tenter de réveiller le combat pour le climat

La COP27 s’est ouverte dimanche à Charm el-Cheikh en Égypte, alors que les évènements climatiques violents se multiplient à travers la planète : sécheresse et inondations en Afrique, canicules et incendies à répétition en Europe... L’objectif de ce rendez-vous planétaire, qui rassemble 200 pays, est donc de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Durant cette COP africaine, les pays du Sud et en particulier ceux du continent vont réclamer des dédommagements financiers pour faire face aux catastrophes. Entretien avec Tanguy Gahouma, négociateur principal pour le Gabon à Charm el-Cheikh, ancien négociateur en chef du groupe Afrique à la COP26 de Glasgow l’an passé.



Après Marrakech en 2016, cette COP27 se tient à nouveau en Afrique, on sait que le continent paie le plus lourd tribut au réchauffement climatique, l’Afrique peut-elle enfin parvenir à faire entendre sa voix, selon vous ?



Tanguy Gahouma : Effectivement, cette COP en Afrique se voudrait une COP africaine, donc c’est une occasion unique pour les pays africains de remettre un peu d’équilibre dans la balance. Depuis plusieurs années, et cela s’est vu encore plus à Glasgow, la voix des pays africains, qui paient pourtant le plus lourd tribut, n’est pas très entendue. Au cours de cette COP, nous espérons que les thématiques qui nous sont importantes puissent avancer, parce que c’est une occasion unique.